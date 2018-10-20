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Avrupa Parlamentosu'ndan "Cemal " açıklaması

Avrupa Parlamentosu başkanı : "Acilen Cemal 'nın ölümüne ilişkin kanıtların incelenmesini sağlayacak titiz bir uluslararası soruşturma başlatılmalı"

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 12:44 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 13:06
Avrupa Parlamentosu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

AP Başkanı Tajani: "Acilen Cemal 'nın ölümüne ilişkin kanıtların incelenmesini sağlayacak titiz bir uluslararası soruşturma başlatılmalı"

AB TÜRKİYE DELEGASYON BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği () Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger da Suudi Arabistan'ın gazeteci 'nın "ölümüyle" ilgili açıklamasına ilişkin, "AB Temsilcisi'nin (Federica Mogherini) de söylediği gibi bu olaya ilişkin detaylı bir adli soruşturmanın gerçekleşmesini istiyoruz." dedi.

AB büyükelçileriyle Efes'e gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Berger, Suudi gazeteci Kaşıkçı olayıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Berger, "AB Temsilcisi'nin (Federica Mogherini) de söylediği gibi bu olaya ilişkin detaylı bir adli soruşturmanın gerçekleşmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE..."

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin konuyla ilgili bilgi almak için Türk hükümet yetkilileriyle temasta olduğunu belirten Berger, soruşturmanın sonuçlarını beklediklerini bildirdi.

Mogherini, 15 Ekim'de yaptığı açıklamada, "AB, Suudi Arabistan yetkililerinin Türkiye ile iş birliği içinde tam bir araştırma yapmasını bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Tüm dünya soruyor: Cemal Kaşıkçının cesedi nerede?

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Avrupa Parlamentosu'ndan "Cemal Kaşıkçı" açıklaması
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