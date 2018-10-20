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'dan için başsağlığı mesajı

: "Bay Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 02:49 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 02:59
Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı için başsağlığı mesajı

Sözcüsü Sarah Sanders, Suudi gazeteci 'nın ölümüne ilişkin, "Bay Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Sanders, Suudi Arabistan'ın, Kaşıkçı'nın öldüğünü teyit etmesinin ardından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin duyurduğu soruşturma sonuçlarının ve şüphelilere yönelik aldığı tedbirlerin ABD yönetimi tarafından kabul edildiğini belirten Sanders, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bay Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bu trajik olaya yönelik uluslararası soruşturmaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz; zamanında, şeffaf ve hukuka uygun gerçekleşecek adaleti savunacağız."

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

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Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı için başsağlığı mesajı
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