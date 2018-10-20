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, Kosova Başbakanı Haradinay ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt , Kosova'da resmi temaslarını sürdürürken Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay ile bir araya geldi. Yaklaşık bir sat süren görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Kosova Başbakanı Türkiye'nin sunmuş olduğu desteklerinde dolayı teşekkür etti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 12:35
Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Haradinay ile bir araya geldi

Kosova'da resmi temaslarını sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt , bugün Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay ile bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtildi. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Kosova Başbakanı Haradinay, yapılan görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin ele alındığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sunmuş olduğu desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Haradinay mesajında ayrıca Kosova'nin Interpola üyeliği için Türkiye devletinin destekte bulunacağının sözünü verdiklerini söyledi.
Çavuşoğlu, Haradinay ile gerçekleştirdiği görüşme ardından Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli ile bir araya gelecek. Çavuşoğlu daha sonra Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'e geçerek Kosovalı Türk STK temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu ardından 1999 yılından bu yana Kosova'da KFOR barış gücünde görevli Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret edecek.

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Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Haradinay ile bir araya geldi
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