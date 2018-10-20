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polisi Valisi’ni gözaltına aldı

özel polis kuvvetlerine bağlı bir ekip, işgal altındaki Doğu ’ün önünü kestiği Kudüs Valisi Gays’ı aracından indirerek bilinmeyen bir yere götürdü.

Giriş Tarihi: 20.10.2018 20:21 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 20:28
İsrail polisi Kudüs Valisi’ni gözaltına aldı

polisi, Yönetimi'ne bağlı Valisi Adnan Gays'ı "gözaltına" aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Filistin kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail özel polis kuvvetlerinden bir ekibin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün önünü kestiği Kudüs Valisi Gays'ı aracından indirerek bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtildi.

Haberde, Filistin kaynaklarının İsrail özel polis kuvvetlerine bağlı ekibin Gays'ın geçeceği yolu trafiğe kapattıktan sonra Vali'yi "gözaltına aldığını söylediği aktarıldı.

Söz konusu olayla ilgili şu ana kadar İsrail ve Filistin resmi makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail polisleri, sabah saatlerinde de Filistin Yönetimi'ne bağlı Kudüs İstihbarat Müdürü Albay Cihad el-Fakih'i gözaltına almıştı.

Filistin güvenlik kaynakları, İsrail'in Fakih'i ve Filistin güvenlik güçleri mensuplarını gözaltına almasının, İsrail'in başta "Filistin'in başkenti Kudüs" olmak üzere tüm Filistin topraklarının tamamında Filistin'in sembol isimlerine karşı başlattığı ve Filistinlilerin direniş ruhunu kırmayı hedefleyen bir gözaltı dalgasının uzantısı olduğu açıklamasında bulunmuştu.

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İsrail polisi Kudüs Valisi’ni gözaltına aldı
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