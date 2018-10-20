Kaşıkçı olayını ortada bırakmamız mümkün değil!

İŞTE ERDAL ŞAFAK'IN YAZISINDAN SATIRBAŞLARI;

ABD bu konuda ciddi manada Suudi Arabistan tarafını sıkıştırıyor. Suudi Arabistan'dan açıklama istiyorlar. Benim burada tabii bir şeyi de söylemem lazım. Bana bir heyet gönderdiler. Gelen heyetle bir görüşme yaptım. Görüşmede, o zaman şunu söyledim:

"Öyle bir Başkonsolosunuz var ki, yaptıklarını anlamak mümkün değil. Tutmuş, bir yabancı haber ajansının elemanını içeri almış, ona elektrik panolarını gösteriyor, dolapların altındaki kapakları açıyor, onları gösteriyor, son derece lakayt davranıyor. Ertesi gün bunu ben Kral'a da söyledim. Kral da eleştirilerimize hak verdi. Görüldüğü kadarıyla şu an Suudi Arabistan'da farklı yaklaşımlar da dikkati çekiyor. Gazetelerde Abdülaziz Mutrib'e işaret ediliyor. Netice itibarıyla Suudi Arabistan bu olayı aydınlatmak durumunda.

"Çıktı" diyerek kapatılacak bir olay değil. Olay sonrasında, nişanlısı Hatice Hanım'la da görüşüldü.

Biz, olayın aydınlatılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. İstanbul Başsavcımız bir açıklama yaptı. Polis teşkilatımızın yaptığı çalışmalar var.

Ben henüz raporlarını görmüş değilim.

İstihbarat teşkilatımızın çalışması da devam ediyor. Yani dört bir koldan işi takip ediyoruz. Bu işi ortada bırakmamız mümkün değil. Batı ülkelerindeki tepki de gün geçtikçe artıyor. Prens Muhammed bin Selman'ın düzenlediği yatırım konferansına Katılımların iptalleri muhtemelen söz konusu olayla alakalı.

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