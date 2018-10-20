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Trump'tan "ses kaydı" açıklaması

ABD Başkanı , Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi gazeteci 'nın akıbetiyle ilgili herhangi bir ses veya görüntü kaydı gösterildiği iddiasını yalanladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 21:59 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 02:21
Trump'tan ses kaydı açıklaması

ABD Başkanı Trump, Bakan Pompeo'nun Kaşıkçı olayıyla ilgili bir ses kaydı dinlediği iddiasına Twitter hesabından yanıt verdi.

Trump, "Pompeo'ya Suudi Başkonsolosluğundaki olayla ilgili ne bir video verildi ne de gösterildi." açıklamasını yaptı.

Bakanı Pompeo da 'ya yaptığı ziyarette konuyla ilgili açıklama yapmış ve "Türkiye'de Kaşıkçı olayıyla ilgili herhangi bir ses kaydı dinlediği" şeklindeki iddiayı yalanlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci olayına ilişkin, "Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil. Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil." ifadesini kullanmıştı.

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun (Kaşıkçı'nın) öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." şeklinde konuşmuştu.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için 'ın Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından, Suudi Arabistan'a yönelik tepkiler sürüyor.

116 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

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Trump'tan "ses kaydı" açıklaması
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