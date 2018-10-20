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: ABD ile koordineli/bağımsız devriye faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 20 Ekim 2018 tarihinde 63’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 12:54
TSK: ABD ile koordineli/bağımsız devriye faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 20 Ekim 2018 tarihinde 63'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."

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TSK: ABD ile koordineli/bağımsız devriye faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
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