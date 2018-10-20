TSK: ABD ile koordineli/bağımsız devriye faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 20 Ekim 2018 tarihinde 63’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."
TSK:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 20 Ekim 2018 tarihinde 63'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."