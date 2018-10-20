Turan Kışlakçı'dan "Cemal Kaşıkçı" açıklaması: "Cemal Kaşıkçı için adalet istiyoruz"

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu önünde Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Cemal Kaşıkçı İstanbul konsolosluğuna giderken ben buradan çıkamazsam Turan Kışlakçı'yı ara dediği biliniyor.

Turan Kışlakçı'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar;

İş burada bitmedi bütün dünyayı harekete geçmeye davet ediyoruz. Cemal için adalet istiyoruz.

Cemal'in katillerinin cezalarını kesmesini istiyoruz fakat sadece 18 adamın değil bunlara emir veren iradenin de cezalandırılmasını istiyoruz.

Müslümanların arasına fitne sokan, Müslüman algısını bozan, tüm zamanların en büyük terör eylemlerini gerçekleştiren özgür gazeteciliğe umarsızca saldıran bu iradenin de cezalandırılmasını istiyoruz.

SUUDİ ARABİSTAN'A "ADALETİNİZDE HEVESLERE UYMAYIN" ÇAĞRISI

Suudi Arabistan Kralı Selman'a, Suud'un akil insanlarına ve büyüklerine Nisa Suresi 135. Ayet ve İslam Peygamberinin hadisi ile sesleniyorum; Ey iman edenler; kendiniz, ana-babanız ve yakınlarınız aleyhinde de olsa Allah için şahit olarak adaleti gözetin. İster zengin, ister fakir olsun; Allah onlara daha yakındır. Adaletinizde heveslere uymayın"