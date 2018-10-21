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Basra’da ndan 114 bin kişi zehirlendi

Giriş Tarihi: 21.10.2018
meclisi bünyesindeki İnsan Hakları Komisyonu'nun Basra Ofisi, vilayette nda görülen kirlenmeden dolayı zehirlenen vatandaşların sayısının 114 bine ulaştığını bildirdi. Açıklamada, yaz aylarından bu yana devam eden sorunu çözüme kavuşturmaları için merkezi hükümet ve yerel idareye çağrıda bulunuldu. Basra, içme suyunu Dicle ve Fırat Nehirlerinin birleştiği Şattülarap'tan temin ediyor. Son dönemde çevre kirliliğinden etkilenen suyu arıtacak yeterli tesisin olmaması nedeniyle zehirlenme vakalarında artış yaşandı.
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Basra’da içme suyundan 114 bin kişi zehirlendi
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