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Diana’nın mücevherleri iki gelinine kaldı

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Diana’nın mücevherleri iki gelinine kaldı
1997'de ölen 'nın bir dönem kullandığı mücevherler şimdi gelinlerini süslüyor. 'nin eşi Meghan Markle ve 'ın eşi , Diana'ya ait küpe, yüzük ve bileziklerle resmi davetlerde boy gösteriyor.
Kısa süre önce hamile olduğu duyurulan Markle, Avustralya gezisinde Diana'nın kulağında görülen kelebek şeklindeki elmas küpelerle objektiflere yansıdı.
Temmuz ayında bir davete katılan Middleton ise 1989'da Diana'nın kolunda görülen gösterişli bileklikle göz doldurdu.
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Diana’nın mücevherleri iki gelinine kaldı
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