Diana’nın mücevherleri iki gelinine kaldı

1997'de
ölen Prenses Diana
'nın bir dönem kullandığı mücevherler şimdi gelinlerini süslüyor. Prens Harry
'nin eşi Meghan Markle ve Prens William
'ın eşi Kate Middleton
, Diana'ya ait küpe, yüzük ve bileziklerle resmi davetlerde boy gösteriyor.
Kısa süre önce hamile olduğu duyurulan Markle, Avustralya gezisinde Diana'nın kulağında görülen kelebek şeklindeki elmas küpelerle objektiflere yansıdı.
Temmuz ayında bir davete katılan Middleton ise 1989'da Diana'nın kolunda görülen gösterişli bileklikle göz doldurdu.