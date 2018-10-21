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Dünyayı inandıramadılar

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Dünyayı inandıramadılar
Riyad yönetiminin "Kaşıkçı, konsoloslukta çıkan arbedede öldü" açıklamasının ardından dünya medyası eleştiri dozunu artırdı. İngiliz Guardian gazetesi ile Amerikan CNN televizyonu Kaşıkçı olayının faturasının Selman'ın 'beyin takımına' kesildiğine dikkat çekerek, perde arkasında 'ı yöneten isim olan Veliaht'ı daha da zor günlerin beklediğine vurgu yapıldı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki haberde de 'ın kendi yakın çevresindeki kontrolü kaybederek güç kaybedebileceği yorumu yapıldı. Bu arada Almanya Başbakanı , Arabistan'ın açıklamasını korkunç olarak niteledi ve konunun tam olarak aydınlatılmasını istedi.
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Dünyayı inandıramadılar
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