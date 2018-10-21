Dünyayı inandıramadılar

Riyad yönetiminin "Kaşıkçı, konsoloslukta çıkan arbedede öldü" açıklamasının ardından dünya medyası eleştiri dozunu artırdı. İngiliz Guardian gazetesi ile Amerikan CNN televizyonu Kaşıkçı olayının faturasının Veliaht Prens
Selman'ın 'beyin takımına' kesildiğine dikkat çekerek, perde arkasında Suudi Arabistan
'ı yöneten isim olan Veliaht'ı daha da zor günlerin beklediğine vurgu yapıldı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki haberde de Prens Selman
'ın kendi yakın çevresindeki kontrolü kaybederek güç kaybedebileceği yorumu yapıldı. Bu arada Almanya Başbakanı Angela Merkel
, Arabistan'ın açıklamasını korkunç olarak niteledi ve konunun tam olarak aydınlatılmasını istedi.