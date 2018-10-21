Erdoğan’ın baskısı itirafı getirdi

Suudi Arabistan
'dan gelen "Kaşıkçı Başkonsolosluk'ta öldü" itirafı sonrası olayı sürekli gündemde tutan Türkiye
'ye dünya basınından övgü yağdı. Cemal Kaşıkçı'nın yazarı olduğu Washington Post
(WP
) gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Suudi Arabistan'a yaptığı baskılara dikkat çekti. Gazetede yar alan makelede "Suudi Arabistan'ın itirafı, dünyadan yükselen 'adalet' seslerinden sonra geldi. Ancak hiç kimse Türkiye lideri Erdoğan kadar Suudi Arabistan'a kişisel baskıda bulunmadı. Başkan Erdoğan ve yardımcıları Türkiye'nin sadece sessiz sedasız olayı araştırmaktan fazlasını yaptı. Dünyanın dikkatini, kendi topraklarında küstahça, bir devletin desteğiyle yapılan infaza çekerek krizi anlattı" denildi. TÜRK MEDYASI İLGİYİ CANLI TUTTU
Yazıda Erdoğan'ın soruşturmayı önlemekle suçladığı Suudi yöneticilere toplum önünde çıkıştığı belirtilerek "Türk medyasındaki haberler küresel ilgiyi canlı tuttu. Bu Suudi Arabistan'ın inkar çabalarını söndürdü ve Trump yönetiminin en yakın Arap müttefiki ile ilgili gerçeği öğrenmesini sağladı" değerlendirmesinde bulunuldu. Öte yandan Suudi Arabistan Adalet Bakanı Velid es-Samani, "Kaşıkçı olayı Suudi Krallığı'nın egemen olduğu bir toprak parçasında gerçekleşti" diyerek davanın Suudi yargısına ulaşacağını, ülkesindeki yargının tam bağımsız olduğunu iddia etti.