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, 'den Saddam'ın heykelini istiyor

Bağdat'ta 2003 yılında devrilişi bir ikon haline gelen heykelin verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor.

Giriş Tarihi: 21.10.2018 11:51
Irak, Ürdün'den Saddam'ın heykelini istiyor

hükümeti, 2003 yılında devrilen ve 2006 yılında yakalanarak idam edilen eski lider 'in kaçırılırak 'e götürülen bronzdan yapılan heykelini Amman yönetiminden resmi olarak istedi.

Haberi, Ürdün'de yayımlanan Al Kabas Gazetesi duyurdu. Bronz heykel, 2003 yılında Saddam rejiminin devrilmesinden sonra bir ABD vatandaşı tarafından kaçırılmak istenmiş ve Ürdün'de yakalanmıştı. Heykel, o günden bu yana Amman yönetiminin elinde.

Ürdün, Irak'la iyi komşuluk ilişkileri nedeniyle heykeli bugüne kadar satmayı reddetti.

Bağdat'ın yeni talebine Amman yönetiminin ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

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Irak, Ürdün'den Saddam'ın heykelini istiyor
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