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İşte Kaşıkçı’nın ölüme gittiği gün

Giriş Tarihi: 21.10.2018
İşte Kaşıkçı’nın ölüme gittiği gün
Suudı Arabistan konsolosluk binasında öldüğü açıklanan 'nın son görüntüsü ilk kez A Haber'de yayınlandı. Kaşıkçı'nın öldürülmeden 7 gün önce Topkapı'da satın aldığı öğrenilen evin girişinde çekilen öldürüldüğü güne ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, sabaha karşı 04.58'de Cemal Kaşıkçı ve nişanlısı Hatice Cengiz'in eve girdiği görülüyor. Daha sonra evden ayrılan Kaşıkçı ve nişanlısı saat 12.17'de tekrar eve giriş yapıyor. Cemal Kaşıkçı ölümünden bir saat önce konsolosluğa giderken görülüyor.



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