Koalisyondan camiye bomba

Türkiye
'nin Suriye
'de akan kanı durdurmak için çabaları sürerken, ABD
liderliğindeki uluslararası koalisyon ve yine ABD'nin desteklediği terör örgütü YPG
ise kan dökmeye devam ediyor. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, terör örgütleri YPG/PKK
ve DEAŞ
'ın çatıştığı Deyr ez Zor
ilinde bir camiye düzenlediği hava saldırısında 16 sivilin öldüğü bildirildi. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon uçaklarının, cuma namazı sırasında Süse beldesindeki Osman bin Affan Camisi'ne düzenlediği saldırıda 16 sivil yaşamını yitirdi. Kaynaklar, koalisyon güçlerinin ayrıca DEAŞ ve YPG/PKK'nin çatıştığı Heccin'de bir Kur'an kursuna hava saldırısında bulunduğunu, burada 6 sivilin öldüğünü kaydetti. DEAŞ karşıtı koalisyon uçakları önceki gün Deyr ez Zor'un Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi'ne saldırmıştı. Saldırıda, 2'si çocuk, 30 sivil hayatını kaybetmişti. 3 GÜNDE 65 SİVİL
Çarşamba günü de aynı beldeye saldıran koalisyon uçakları, 13 sivilin ölümüne sebep olmuştu. Böylece 3 günde koalisyon uçaklarının Süse ve Heccin'de 4 noktaya düzenlediği hava saldırısında 65 sivil yaşamını yitirdi. Dey ez Zor'un Heccin ilçesi ve çevresindeki bazı beldelerinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasında çatışmalar sürüyor. DEAŞ, Dey ez Zor'da Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerini elinde tutuyor. Terör örgütü YPG/ PKK ise Dey ez Zor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunda faaliyetini sürdürüyor. RUSYA, SURİYE BİLANÇOSUNU AÇIKLADI Rusya Savunma Bakanlığı
'ndan dün yapılan açıklamada Suriye bilançosu bildirildi. Esad rejiminin yanından ilk saldırılarını 30 Eylül 2015'te yapıldığı hatırlatılan açıklamada, Rusya'nın hava desteği sayesinde Suriye'nin yüzde 90'ından fazlasının 'özgürleştirildiği' kaydedildi. 120 binden fazla hedefe yönelik 40 bin hava saldırısının düzenlendiği belirtilen açıklamada şimdiye kadar 87 bin 500'den fazla 'teröristin' öldüğü bildirildi.