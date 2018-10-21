Londra’da 700 bin kişi Brexit’e karşı yürüdü

İngiltere
'nin
başkenti Londra
'da halk, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit
) yeniden halk oyuna sunulması talebiyle yürüdü. Yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı Brexit yürüyüşünün, ülkede son 10 yılda gerçekleşen en büyük gösteri olduğu belirtildi. İngiliz Parlamentosu önünde son bulan yürüyüşte, "Brexit geleceğimi çaldı", "Oylama yapab
ilir miyiz?", "Bu benim de geleceğim", "Avrupa'yı seviyoruz" ve "Brexit, İngiltere'yi yeniden çöp yapmak" gibi pankart ve dövizleri taşıdı. İngiltere Başbakanı Theresa May ise her fırsatta, halkın 2016'daki referandumda son sözü söylediğini ve 29 Mart'ta AB'den ayrılacaklarını vurguluyor.