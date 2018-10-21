Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Tayvan'da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü

'da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü

'da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 17 kişi öldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 15:43 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 15:46
Tayvan'da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü

Kyodo'nun basınına dayandırdığı habere göre, Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan bölgesinde raydan çıkan trende 17 kişi hayatını kaybetti, 80'i ağır 132 kişi yaralandı.

Taipei'den Taitung kentine giden trende 310 yolcunun bulunduğu bildirildi.

Sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerinin dan sonra bölgeye geldiği, yaralıların hastanelere sevk edildiği ve 30 ila 40 yolcunun trenin enkazı altında sıkıştığı kaydedildi.

Nedeni henüz bilinmeyen kazada, trenin 8 vagonundan 5'inin raydan çıktığı, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in olay yerine 120 kişilik askeri bir ekibin gönderilmesi talimatını verdiği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tayvan'da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN