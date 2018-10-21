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Trump, nükleer anlaşmadan çekiliyor

Giriş Tarihi: 21.10.2018
ABD Başkanı , ülkesinin, ile imzaladığı "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması"ndan çekileceğini açıkladı. Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğini savunan Trump, "Yıllardır ihlal ediyordu ve (önceki) Başkan 'nın neden bu konuyu müzakere etmediğini ya da neden anlaşmadan çekilmediğini bilmiyorum. Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz" ifadesini kullandı.
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Trump, nükleer anlaşmadan çekiliyor
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