Veliaht Prens Selman'a yargı yolu gözüktü!

Avukat Mehmet Sarı, gazeteci-yazar Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili Ahaber'e özel açıklamalar yaptı. Avukat Sarı, Veliaht Prens Selman'ın Cemal Kaşıkçı suikasti ile doğrudan ilişkilendirilmesi durumunda uluslararası arenada yargılanabileceğini söyledi.

İşte Avukat Sarı'nın o açıklamaları:

Öncelikle olarak burada gerçekleşen olay dünya kamuoyunu derinden etkiledi. Bu katlediliş bir devletin korumasının en güçlü olduğu bir yerde gerçekleşti. Bundan sonra Suudi Arabistan konsoloslukları güvensiz bir alana dönüştü.

Bu meselenin hukuki zeminde yürüyecek sonuçları olacak. Ben bir kaç önemli noktaya vurgu yapmak istiyorum. Burada gerçekten Suudi Arabistan konsolosu doğrudan bu olayla ilgili ilişkiliyse konsolos için de hukuki süreç yürütülmelidir.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini verdiği iddia edilen Suudi Veliaht Prens Selman, yargılanacak mı?

VELİAHT PRENSE YARGI YOLU GÖZÜKTÜ!

Bu cinayet Veliaht Prens Selmanla ilişkilendirilirse, Veliaht Prens ve suikasti gerçekleştirenler için uluslararası bir soruşturma açılabilir. Bu soruşturma BM nezdinde yapılabilir. Bu işin hukuki boyutu kadar önemli bir siyasi boyutu da var.

SUİKAST TİMİ TÜRKİYE'DE YARGILANABİLİR Mİ?

Şunu çok net belirtelim Türkiye'nin sınırları içinde olan bir olay yüzünden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma açabilir.