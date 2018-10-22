Afganistan’da kanlı seçim

BUGÜN NELER OLDU

AFGANISTAN'DA intihar saldırıları nedeniyle pazar gününe sarkan seçimler, dün yine saldırılar altında devam etti. Nangarhar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 11 sivil hayatını kaybetti. Kabil yakınlarında cumartesi günü gerçekleşen intihar saldırısı sonucu ise en az 15 kişi yaşamını yitirmişti. Genel seçimlerin ilk günü bomba saldırısı, el bombaları ve çeşitli patlayıcılar nedeniyle ülke çapında 36 kişi öldü, 130 kişi yaralandı. Diğer yandan, güvenlik tehditleri ve bombalı saldırılara rağmen yaklaşık 3 milyon Afganın cumartesi günü oy kullandığı açıklandı.