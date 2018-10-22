Afganistan’ın havalimanları Türk firmasına emanet

Türkıye'nın fiziki güvenlik alanında dünya çapında bilinen şirketlerinden Akdeniz Girişim Holding
yurtdışı faaliyetleriyle adından söz ettiriyor. Holdingin çatısı altındaki Akdeniz Güvenlik, "Ülkemizde üretilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın milli savunma sanayisi vizyonuna tüm gücüyle destek veriyor. Bir süredir insana dayalı güvenlikten, ileri teknolojiye dayalı güvenlik hizmetlerine odaklanan ve Borsa İstanbul
'da da işlem gören Akdeniz Güvenlik geçen yıl Mai Savunma ile bu yıl da elektronik güvenlik alanında faaliyet gösteren Tanıtek şirketlerinin yüzde 50'sini satın aldı. SABAH'a konuşan Akdeniz Girişim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin Şimşek, Ortadoğu
ülkelerine yıllardır hizmet verdiklerini söyledi. YERLİ TEKNOLOJİ
Irak'ta yaptıkları temizlik projeleriyle neredeyse 40 yıllık bir sorunu çözdüklerini ifade eden Şimşek, Afganistan
, Mısır ve Libya'nın hizmet verdikleri ülkeler arasında yer aldığını belirtiyor. Afganistan'da havalimanı elektronik güvenlik altyapısı için çalıştıklarını söyleyen Şimşek, Kuveyt'teki kent güvenlik sistemleri, havalimanlarının fiziki ve elektronik güvenlik sistemleriyle ilgili ülkedeki bir şirketle projeler geliştirmeyi planladıklarını belirtiyor. Şimşek, Tanıtek'in ürünlerinin ortalama yüzde 70 oranında yerli olduğunu vurguluyor.