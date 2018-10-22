Kaliteli uyku için lavanta koklayın

ABD
merkezli Ulusal Uyku Vakfı (National Sleep Foundation
) tarafından yapılan araştırmada uyku problemi yaşayan hastaların yatmadan önce lavanta koklamasının ya da odalarında lavanta bulundurmasının daha rahat uyumalarını sağladığı ortaya çıktı. Deneyde lavanta koklayanların daha dinç şekilde kalktığı belirlendi. Katılımcıların beyin dalgalarını inceleyen uzmanlar, sağlık açısından birçok yararı bulunan lavantadaki kimyasalların tansiyonu ve kan basıncını düzenleyerek kişiyi rahatlattığını ifade ediyor.