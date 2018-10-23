Almanya’dan Suudiler’e silah satışına izin yok

Almanya
Başbakanı Angela Merkel, Hessen eyalet seçimi kampanyası dolayısıyla bulunduğu Ortenberg'de partililere yaptığı konuşmada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "İstanbul'daki Suudi Konsolosluğunda yaşananlara bakın ne kadar da canavarca. Şunu vurgulayarak söylemek istiyorum; bu olay aydınlatılmalıdır ve bu olay aydınlatılmadığı müddetçe Suudi Arabistan
'a silah ihracatı yapılmayacak.'' diye konuştu. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise hükümetin Suudi Arabistan'a silah ve savaş malzemesi ihraç edilmesini öngören yeni talepleri onaylamayacağını buna ilave alarak Avrupa Birliği'nin bu konuda ortak tavır alması için çalışacaklarını söyledi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kaşıkçı'nın öldürülmesinden dolayı, Suudi Arabistan'la imzalanan 15 milyar Kanada doları değerindeki savunma anlaşmasının iptal edilebileceğini açıkladı.