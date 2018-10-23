Avrupa ülkeleri artık radikal kararlar almalı

Yunanıstan'ın eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgos Papandreu, 26-28 Ekim'de Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde SABAH'a konuştu.

Avrupa'nın gündemine oturan göçmen sorununa bakışınız nedir? Bu dramın önüne geçilmesi için neler yapılmalı?

Biz, göçmenlerin sorununa Suriye ile farkına vardık. Ancak bu kriz, aslında bir dünya sorunu haline geldi. Hepimiz oturup ne gibi önlemler alınması gerektiğini konuşmalıyız.

Türkiye'ye iade edilmek için bekleyen mültecilere Yunan polisi böyle küfürler yağdırıyor

Göçmenlerle ilgili Avrupa'daki görüş ayrılıklarına ne diyorsunuz?

Avrupa ülkelerine büyük görev düşüyor. Sıkı bir işbirliği içinde olmalılar. Türkiye gibi bir ülke eğer 4 milyon göçmeni ağırlayabiliyorsa Avrupa, bir milyon göçmeni kabul edecek, entegre edecek potansiyele sahip olmasına rağmen göçmen akını karşısında görüş birliği sağlayamıyor. Avrupa'nın bu konuda radikal kararlar alması şart.







Türkiye'deki sempozyumda mesajınız ne olacak?

Amacımız, göçmenlerin dramına karşı ortak cephe almak. Bu sorunda Batı'nın da büyük sorumluluğunu anlatmak. Göçmenlerin ilk akın ettiği Türkiye ile Yunanistan arasında işbirliğini sağlamak ve bunu Avrupa'ya yaymak olmalı.

Türk/Yunan ilişkilerini düzeltme çabalarınzla tanınıyorsunuz. Türk/ Yunan ilişkileri nasıl olmalı?

Hayalim, Türkiye'nin tam üye olmasını arzu ettiğim Avrupa değerleri içinde, iyi komşuluk ilkelerine karşılıklı saygı, uluslararası hukuk kurallarının gözardı edilmeyeceği, savaş çığırtkanlıklarından kaçınarak birlikte bir ilişki kurmayı başarmaktır. Yalnız siyasetçilerle değil Türk halkı ile de tanıştım. Ortak geleneklerimiz var. Türk halkı çok misafirperver bir halk. Halkların diplomasisi biz siyasetçilerin önüne geçmiştir. Siyasetçiler bunu görmeli.



Kocaeli Kartepe'de düzenlenecek mülteci sorunları ile ilgili sempozyuma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte katılacak olan Papandreu, aynı zamanda Sosyalist Enternasyonal'in Başkanlığı görevini yürütüyor.