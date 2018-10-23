CIA Başkanı, Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye yolunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaşıkçı cinayeti ile ilgili gerçekleri bütün çıplaklığıyla" anlatacağı, ABD Başkanı Donald Trump'ın da, "Suudi Arabistan'ın açıklamalarını tatmin edici bulmadığı" açıklamalarının ardından, CIA Başkanı Gina Haspel, Türkiye'ye gitmek için yola çıktı.

Haspel, gazeteci Kaşıkçı ile ilgili Suudi Arabistan'ın açıklamalarının olayı örtbas etmeye yönelik olduğuna yönelik olup olmadığını, Türk yetkililerin elinde ses yada görüntü kaydı olup olmadığını ve Türk polisinin sahip olduğu bilgileri değerlendireceği, bunun için de Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalarına yetişebilmek için Türkiye'ye gittiği belirtildi.

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