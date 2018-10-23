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Başkanı, soruşturması için Türkiye yolunda

Merkezi Haberalma Teşkilatı () Başkanı , 'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşukçı cinayetini soruşturmak için Türkiye'ye hareket etti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.10.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 09:41

'ın "Kaşıkçı cinayeti ile ilgili gerçekleri bütün çıplaklığıyla" anlatacağı, Başkanı 'ın da, "'ın açıklamalarını tatmin edici bulmadığı" açıklamalarının ardından, Başkanı , Türkiye'ye gitmek için yola çıktı.
Haspel, gazeteci Kaşıkçı ile ilgili Suudi Arabistan'ın açıklamalarının olayı örtbas etmeye yönelik olduğuna yönelik olup olmadığını, Türk yetkililerin elinde ses yada görüntü kaydı olup olmadığını ve Türk polisinin sahip olduğu bilgileri değerlendireceği, bunun için de Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamalarına yetişebilmek için Türkiye'ye gittiği belirtildi.

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CIA Başkanı, Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye yolunda
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