‘Soruşturma için 1 ay çok uzun süre’

ABD Başkanı Donald Trump
, Suudi Arabistan
'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamadan tatmin olmadığını söyledi. Riyad yönetiminin soruşturma için istediği bir aylık sürenin çok uzun olduğunu vurgulayan Trump, soruşturma için Türkiye'de üst düzey ABD'li yetkililer olduğunu söyledi. Fox TV'ye konuşan Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul da, siyasi krizin Veliaht Prens Selman'ın görevden alınmasıyla çözülebileceğini belirterek "15 kişilik ekip, Türkiye'ye veliaht prensin onayı olmadan gönderilmiş olamaz" dedi.