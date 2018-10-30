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Kremlin, Putin ve Trump görüşmesinin ana hedefini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı 'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ve Başkanı 'ın görüşmesinin ana amacının önemli konularda "saatlerin ayarlanması" olduğunu söyledi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.10.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 12:09
Kremlin, Putin ve Trump görüşmesinin ana hedefini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı 'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ve Başkanı 'ın görüşmesinin ana amacının önemli konularda "saatlerin ayarlanması" olduğunu söyledi.

Peskov, iki liderin fikir alışverişi yapması gereken çok fazla konu olduğunu belirterek, "Stratejik istikrarı ilgilendiren çok fazla konu mevcut. Özellikle ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmek istediğine ilişkin açıklamalar buna dahil" dedi. Ayrıca, Peskov Putin ve Trump'ın ikili ilişkileri de görüşeceklerini de ekledi.

Bilindiği üzere, Putin ve Trump, 11 Kasım'da Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yılına özel etkinliklerin gerçekleşeceği Paris'te bir araya gelmeyi planlıyorlar.

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Kremlin, Putin ve Trump görüşmesinin ana hedefini açıkladı
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