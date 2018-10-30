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Makedon askeri personeller öğrenmeye devam ediyor

Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürlüğü ve Makedonya Silahlı Kuvvetleri işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Makedon askeri personeller öğrenmeye devam ediyor.

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.10.2018 09:44
Makedon askeri personeller Türkçe öğrenmeye devam ediyor

Yunus Emre Enstitüsü, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ateşeliği ve Makedonya Silahlı Kuvvetleri işbirliği kapsamında öğrenen askeri personellerden oluşan bir grup daha yeni dönem kurslarına başladı.

Verilen kurslarla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Makedonya Silahlı Kuvvetleri arasında yapılan ortak çalışmalar kapsamında Türkiye'de eğitim alan Makedon askerlerin daha başarılı olabilmeleri amaçlanıyor.

SABAH'a konuşan Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdür Vekili Furkan Kurt şunları söyledi: "2012 yılında bu yana Makedonya Savunma Bakanlığı personeline Türkçe öğretiyoruz. Amacımız ilgili personelin Türkiye'de aldığı askeri eğitimlerde daha başarılı olabilmeleridir. İhtiyaca binaen normal ve hızlandırılmış dersler veriyoruz. Türkçe'ye olan ilginin sadece eğitim ve ticari alanlara değil askeri alana da kaydığını rahatça görebiliyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor."

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Makedon askeri personeller Türkçe öğrenmeye devam ediyor
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