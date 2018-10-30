Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde rektör değişimi

’nde rektör değişimi

Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmed Dursun Erdem atandı. Düzenlenen törenle yeni Rektör Prof. Dr. Mehmed Dursun Erdem, görevi Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu’ndan aldı.

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.10.2018 09:45
Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde rektör değişimi

Prof. Dr. Mehmed Dursun Erdem kimdir?

1977 yılında Ordu ilinin Aybastı ilçesinde doğdu. 1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl "araştırma görevlisi" olarak OMU Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne atandı. 2001 yılında Yüksek Lisans, 2005 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2008 yılında doçent unvanını aldı. 2013 yılında da profesör olarak atandı. Daha önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi'nde görev yaptı. 23 kitabı ve 50'nin üzerinde uluslararası makalesi bulunan Erdem, akademik kariyerinde birçok üniversitede daha hizmet verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde rektör değişimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN