Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde rektör değişimi

Prof. Dr. Mehmed Dursun Erdem kimdir?

1977 yılında Ordu ilinin Aybastı ilçesinde doğdu. 1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl "araştırma görevlisi" olarak OMU Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne atandı. 2001 yılında Yüksek Lisans, 2005 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2008 yılında doçent unvanını aldı. 2013 yılında da profesör olarak atandı. Daha önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi'nde görev yaptı. 23 kitabı ve 50'nin üzerinde uluslararası makalesi bulunan Erdem, akademik kariyerinde birçok üniversitede daha hizmet verdi.