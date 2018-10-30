Yunanistan Zakinthos’ta 5.5 büyüklüğünde artçı deprem

Yunanistan Zakinthos'ta, Cuma günü yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından, bu sabah saatlerinde 5.5 büyüklüğünde artçı bir deprem oldu. Depremden can ya da mal kaybı olmadı.

Atina Yerbilimleri Enstitüsü sabah saat 04.59'da yaşanan yeni depremin Zakinthos'un 48 kilometre güneybatısında ve Atina'nın 294 kilometre batısında gerçekleştiğini açıkladı. İyon Denizi adalarından olan Zakinthos'ta, ana depremin ardından küçük sarsıntılar kaydedilmişti; ancak, Jeoloji Profesörü

Euthimios Lekkas bu büyüklükteki bir depremin ardından, 5.7 - 5.8 büyüklüğünde bir artçı depremin beklendiğini belirtmişti.

Bundan sonra sismik faaliyetin yavaş yavaş dinmeye başlaması bekleniyor.