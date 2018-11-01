ABD Başkanı Trump, Çinli mevkidaşıyla G20 Zirvesi'nde görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çinli mevkidaşı Cinping ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmelerinde birçok konuya değindiklerini kaydeden Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çok uzun ve güzel bir diyaloğumuz oldu. Ticaret ağırlıklı olmak üzere birçok konuyu konuştuk. Görüşmelerimiz, Arjantin'deki G20 (Zirvesi) çerçevesinde ayarlanmakta olan toplantılarla birlikte gayet güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

ABD borsaları, Çin ile devam eden ticaret savaşının sona erebileceği ümitlerini yeşerten bu paylaşım sonrasında değer kazandı.

Öte yandan, Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Trump ile Cinping'in Arjantin'de yapmaları beklenen görüşmelerde sonuç alınamazsa, Beyaz Saray Pekin'e yönelik gümrük tarifelerinin üçüncü paketini uygulamaya koyacak.

Mevcut durumda Çin'den ithal edilen 250 milyar dolar değerinde ürüne vergi uygulayan ABD'nin üçüncü vergi paketinin 267 milyar dolarlık ürünü kapsaması bekleniyor.

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ "TİCARET SAVAŞININ" GELİŞİMİ

ABD ile Çin arasında "ticaret savaşının" başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

ABD yönetimi ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle toplam 50 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürüne, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

ABD'nin Pekin'e yönelik ikinci tarife paketi olarak adlandırılan bu vergiler 24 Eylül'de yürürlüğe girerken, Trump yüzde 10'luk vergi oranının, 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 25'e çıkarılacağını bildirmişti.