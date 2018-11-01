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ABD- işbirliği deşifre oldu

Başbakanı Netanyahu'nun, 'nın öldürülmesinin ardından ABD Başkanı Trump'a ulaşarak i Muhammed bin Selman'a destek olmasını istediği iddia edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.11.2018 22:47
ABD-İsrail işbirliği deşifre oldu

Amerikan gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan bazı Amerikalı yetkililere dayandırılan haberde Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, i Muhammed bin Selman'adestek verdiği belirtildi.

Haberde, Suudi gazeteci 'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın 'daki Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından eleştiri oklarını üzerine toplayan Veliaht Prens'e bazı ve Körfez ülkelerinin yanı sıra İsrail'in de üstü kapalı olarak "sahip çıktığı" kaydedildi.

Buna göre, Kaşıkçı olayının ardından 'a telefonla ulaşan Netanyahu'nun, ABD Başkanı 'la yaptığı görüşmede "Prens Muhammed bin Selman'la olan ilişkisini koruması" yönünde tavsiyede bulunduğu ileri sürüldü.

Aynı haberde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de Trump'la yaptığı görüşmede aynı yaklaşımı sergilediği ve Prens bin Selman'a destek istediği ifade edildi.

Almanya, İngiltere ve Fransa gibi bazı Avrupa ülkelerinin Kaşıkçı konusunda Riyad yönetimi üzerinde baskı kurma yönünde açıklamalar yaptığı hatırlatılan haberde, İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin ise güçlü şekilde Veliaht Prens'in yanında durduğu belirtildi.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

Suudi tarafının olayın planlı bir olmadığı iddiası ise uluslararası kamuoyunda kabul görmemiş, çok sayıda ülkeden tepkiler devam etmişti.

Cumhurbaşkanı "planlı cinayet"in, talimatını veren kişiye kadar tüm ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini dile getirirken, diğer taraftan ikili ilişkilerini bozmak istemediği sinyali vermişti.

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ABD-İsrail işbirliği deşifre oldu
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