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Macron'dan popülizm ve uyarısı

Macron, Avrupa'nın parçalanma ve egemenliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, mevcut durumu Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arası döneme benzetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.11.2018 21:38
Macron'dan popülizm ve aşırı sağ uyarısı

Emmanuel Macron, Fransa'nın en çok satan gazetesi Ouest France'a 1. 'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 4 Kasım'da başlayacağı ziyaretler hakkında bilgi verdi.

Avrupa'da son dönemde yükselişe geçen ve nasyonalist söylemlere dikkati çeken Macron, "Yaşadığımız anlar, iki savaş arasına benziyor. Korkular, nasyonalist içe kapanmalar, in sonuçları ile bölünen Avrupa'da, Birinci Dünya Savaşı'ndan 1929 ekonomik krizine kadar Avrupa'daki hayata etki eden neredeyse tüm olguları görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

"Avrupa, dış güçlerin müdahalesi ve nasyonalist cüzzamı sonucu parçalanma ve böylece egemenliğini kaybetme riski ile karşı karşıya." değerlendirmesinde bulunan Macron, Avrupa'nın Amerikan korumasına muhtaç olduğunu, 'in gittikçe artan etkisinin görüldüğünü, 'nın ise manipülasyonlarla Avrupa'ya müdahale etmeye çalıştığını kaydetti.

Macron, 11 Kasım'da Paris'te düzenlenecek 1. Dünya Savaşı'nın 100'üncü yıl dönümü anma törenleri öncesi Fransa'nın doğusu ve kuzeyinde temaslarda bulunacağını hatırlatarak, bu ziyaretler sırasında savaşta hayatını kaybedenleri anacağını ayrıca yaşananları anlamaya çalışacağını belirtti.

Macron'un 4 kasım Pazar günü Strazburg'da başlayacağı "yüz yıl turunda", Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İngiltere Theresa May, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve Almanya Başbakanı 'in de katılacağı çok sayıda etap bulunuyor.

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Macron'dan popülizm ve aşırı sağ uyarısı
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