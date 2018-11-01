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'ın adayının Nauert olduğu iddiası

Başkanı Donald 'ın, 'nin istifa kararının ardından, Birleşmiş Milletler () adayının Sözcüsü Heather Nauert olduğu iddia edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.11.2018 22:14
Trump'ın BM Daimi Temsilcisi adayının Nauert olduğu iddiası

CNN televizyonu, 'ın danışmanları ile Daimi Temsilciği görevine getirmeyi düşündüğü ismin Sözcüsü Heather Nauert olduğu bilgisini paylaştığını ve bu hafta Nauert'e görev teklifinde bulunacağını iddia etti.

Nauert, aday gösterilip Senatosu'nda onaylanması durumunda Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini bırakıp 'nin yerini alacak.

Trump'ın, BM Daimi Temsilciliği görevine ABD'nin Almanya Büyükelçisi Ric Grennell, Paris Büyükelçisi Jamie McCourt ve Kanada Büyükelçisi Kelly Craft'ı da aday göstermeyi düşündüğü haberleri Amerikan medyasında yer almıştı.

Trump'ın kabinesinde çok az sayıdaki kadınlardan biri olan ve kökenli göçmen bir aileden gelen Nikki Haley, BM Daimi Temsilciliği görevinden sürpriz bir şekilde istifa edeceğini açıklamıştı.

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Trump'ın BM Daimi Temsilcisi adayının Nauert olduğu iddiası
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