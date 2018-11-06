İran Merkez Bankası'ndan flaş "Yaptırım" açıklaması

ABD'nin yaptırım listesinde yer alan İran Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada Himmeti, ikinci aşama yaptırımların ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"GEREKLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI"

Himmeti, yaptırımların devreye girmesinden önce ticaret yapılan ülkelerle gerekli görüşmelerin yapıldığını ve işlemlerle ilgili koordinasyon sağlandığını belirterek, "Merkez Bankası ayrıca swift işlemlerinin kesintiye uğraması ihtimalini de dikkate alarak alternatif bankacılık kanallarıyla ilgili çalışmalara başlamıştır." bilgisini paylaştı.

"DÖVİZ REZERVİMİZDE SIKINTI YOK"

Kaynakların ve dövizin sıkı bir şekilde düzene sokulmasıyla hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Himmeti, ülkenin döviz rezervinin de hâlihazırda arzu edilen seviyeye çıktığını kaydetti.

Açıklanan yaptırımların Merkez Bankası tarafından öngörüldüğünü ve gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını aktaran Himmeti, "Bu yaptırımlara ve daha fazlasına da hazırlıklıyız." ifadesini kullandı.

ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİ

ABD Hazine Bakanlığı dün İran yaptırımlarının ikinci paketi kapsamında ambargo uygulanacak 700'ü aşkın kişi, kurum, uçak ve geminin isimlerini yayımlamıştı.

Hazine Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan listede, 300'den fazla İran vatandaşı, enerji taşımacılık sektörlerinde faaliyet gösteren 100'den fazla kurum ve 200'ün üstünde gemi, 50'si İranlı bankalar olmak üzere 70 finans kuruluşu, İran Hava Yolları ve 67 uçağı da yer aldı.

Yaptırım uygulanacak bankalar arasında İran Merkez Bankası, İran İhracat Kalkınma Bankası, Bank Melli, Arian Bank, Future Bank, Ghavamin Bank, Bank Sepah, Endüstri ve Maden Bankası, Post Bank, Bank Tejarat, Ayendah Bank, Europaisch-Iranische Handelsbank AG ve Day Bank öne çıktı. ABD Hazinesi, bu bankaların yurt içi ve yurt dışı iştiraklerini de yaptırım kapsamına aldı.

İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL), İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC) ve kontrol ettikleri 211 gemi ve ilişkili oldukları 65 özel ve tüzel kişiye de ambargo uygulanacağı bildirildi. Valfair, Hafez Darya Arya, Safiran Payam Darya isimli taşımacılık şirketleri de IRISL ve NITC'nin iştirakleri oldukları gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.