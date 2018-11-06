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'da 3 sanığına hapis cezası

'da /PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 3 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.11.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 6.11.2018 16:51
Malatya'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına, tutuklu yargılanan Adem Oflu ile tutuksuz yargılanan Nurgül Aladağ ve Göksel Akar ile avukatları katıldı.

Yaptıkları son savunmalarında üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Oflu, Aladağ ve Akar'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanık Oflu'nun tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı koyup tahliyesini hükmetti.

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Malatya'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası
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