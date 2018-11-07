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İspanya'da terör alarmı!

İspanya'nın ikinci büyük kenti Barselona'daki bomba alarmının ardından başkent Madrid'te de bir tren istasyonunun boşaltıldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 7.11.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 7.11.2018 14:11
İspanya'da terör alarmı!

İspanya'nın Barselona kentinde polis, Sants de istasyonundaki iki tren hattının bombaşüphesiyle boşaltıldığını duyurdu. Olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi.

Katalan polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sants de Barcelona tren istasyonundaki hızlı tren hatlarında güvenlik kontrolü prosedürü uygulandığı, 3 ve 4 numaralı peronlardaki trenlerin boşaltıldığı ve bomba imha ekibi TEDAX'ın olay yerine yönlendirildiği söylendi.

İstasyondaki güvenlik personelinin bir çanta içerisine yerleştirilmiş bomba düzeneği şüphesiyle polise haber verdiği belirtildi.

İspanya demir yolu şirketi ADIF, Sants de Barcelona istasyonunda seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

Sants de Barcelona, kentin ana tren istasyonu olarak biliniyor. Bu istasyondan Fransa'ya yüksek hızlı tren seferleri düzenleniyor.

MADRİD'TE TREN İSTASYONU BOŞALTILIYOR

İspanya demir yolu şirketi RENFE, başkent Madrid'te yer alan Atocha tren istasyonunun boşaltıldığını söyledi.

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İspanya'da terör alarmı!
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