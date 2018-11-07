Son dakika haber: Seçimlerde Trump'a büyük şok! ABD'de seçim sonuçları açıklanıyor

Tüm dünya ABD'de yapılan ara seçimlere kilitlendi. Ülkenin bazı eyaletlerinde hala oy sayım işlemleri devam ederken, son dakika ABD seçim sonuçları resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar 8 yıl aranın ardından Temsilciler Meclisindeki üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı. Öte yandan Demokratlar, Temsilciler Meclisinde 210 sandalyeye ulaşırken, Cumhuriyetçiler 191 sandalyede kaldı. 435 sandalyeli meclisteki kalan sandalyeler için oy sayım işlemi sürüyor.

Amerikan medyasının derlediği resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti, 100 sandalyeli Senatoda 50 sandalyeye ulaştı. ABD'deki sistem gereği Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Senato Başkanı sayılması nedeniyle Cumhuriyetçiler çoğunluğu garantilemiş oldu. Kuzey Dakota'da seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Kevin Cramer, Demokrat Partiye Senatodaki ikinci koltuğunu kaybettirdi. Indiana'dan seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Mike Braun, Demokrat Partiye Senatodaki ilk koltuğunu kaybettiren isim olmuştu. Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olan Teksas eyaletinde de Senatör Ted Cruz koltuğunu korumayı başardı.