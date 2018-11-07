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Son dakika haber: lerde 'a büyük şok! ABD'de seçim sonuçları açıklanıyor

ABD'de yapılan ara ler ile ilgili son dakika sonuçlar gelmeye devam ediyor. ABD seçim sonuçları en büyük sürprizini Demokratlar yaptı. Sekiz yıl sonra çoğunluğu elde etti. Cumhuriyeteçi Parti ABD Senatosu'ndaki üstünlüğünü korumayı başardı. ABD ara seçimleri ilklere de sahne oldu. İki kadın Müslüman kadın temsilciler meclisine girerken, Colorado ilk eşcinsel valisini çıkardı. nde 'in kardeşi Greg Pence, Indiana eyaleti 6. Bölge'den Cumhuriyetçi Partiden Kongre Üyeliğini kazandı. İşte ABD seçimleriyle ilgili tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 7.11.2018 12:23
Son dakika haber: Seçimlerde Trump'a büyük şok! ABD'de seçim sonuçları açıklanıyor

Tüm dünya ABD'de yapılan ara lere kilitlendi. Ülkenin bazı eyaletlerinde hala oy sayım işlemleri devam ederken, son dakika ABD seçim sonuçları resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar 8 yıl aranın ardından Temsilciler Meclisindeki üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı. Öte yandan Demokratlar, Temsilciler Meclisinde 210 sandalyeye ulaşırken, Cumhuriyetçiler 191 sandalyede kaldı. 435 sandalyeli meclisteki kalan sandalyeler için oy sayım işlemi sürüyor.

Amerikan medyasının derlediği resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti, 100 sandalyeli Senatoda 50 sandalyeye ulaştı. ABD'deki sistem gereği Başkan Yardımcısı 'in Senato Başkanı sayılması nedeniyle Cumhuriyetçiler çoğunluğu garantilemiş oldu. Kuzey Dakota'da seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Kevin Cramer, Demokrat Partiye Senatodaki ikinci koltuğunu kaybettirdi. Indiana'dan seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Mike Braun, Demokrat Partiye Senatodaki ilk koltuğunu kaybettiren isim olmuştu. Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olan Teksas eyaletinde de Senatör Ted Cruz koltuğunu korumayı başardı.

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Son dakika haber: Seçimlerde Trump'a büyük şok! ABD'de seçim sonuçları açıklanıyor
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