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Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kongresi ara lerinde resmi olmayan sonuçlara göre Temsilciler Meclisinde Demokratların üstünlük sağlamasıyla ilgili, "Demokratların ek olarak kazandığı gücü 'ın siyasetini daha fazla etkilemek için kullanacaklarını varsayıyorum" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.11.2018 16:38 Güncelleme Tarihi: 8.11.2018 06:39
Almanya'dan ABD seçimleri değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kongresi ara lerinde resmi olmayan sonuçlara göre Temsilciler Meclisinde Demokratların üstünlük sağlamasıyla ilgili, "Demokratların ek olarak kazandığı gücü 'ın siyasetini daha fazla etkilemek için kullanacaklarını varsayıyorum" dedi.

Maas, Dışişleri Bakanlığında yaptığı açıklamada, ABD'deki seçimlerin kendileri için de önemli olduğunu belirterek ABD'nin uluslararası alanda verdiği kararların Avrupa'yı doğrudan ilgilendirdiğini ifade etti.

Bir gazetecinin "Bu seçimin sonucunda ABD politikasında değişiklikler bekliyor musunuz veya ABD Başkanı 'ın pozisyonunun güçlendiğini mi görüyorsunuz?" sorusu üzerine Maas, etkilerin nasıl olacağının gelecek haftalarda görüleceğini belirtti. Maas, "Demokratların ek olarak kazandığı gücü Beyaz Saray'ın siyasetini daha fazla etkilemek için kullanacaklarını varsayıyorum. Ne ölçüde etkisi olacağı görülecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ek vergileri önleme, güvenlik ve iklim gibi konularda hareket etme yeteneğini göstermesi gerektiğini ifade eden Maas, "Atlantik'in bu tarafında "Önce Amerika" sloganına bir cevap bulmamız lazım. Bu cevabın "Birlik içinde Avrupa" olması gerek. Avrupalılar olarak daha da yakınlaşmalıyız." şeklinde konuştu.

Daha fazla karmaşık hale gelen bir dünyada ABD olmadan sorunlara çözüm bulunamayacağını belirten Maas, "ABD, transatlantik ilişkilerdeki tüm zorluklara rağmen bizim Avrupa dışındaki en önemli partnerimiz olarak kalacak." diye konuştu.

Maas, bu "değerli partnerliği" korumak istediklerini, bu nedenle de ilişkilerde seçimlerden sonra da bir değişiklik olmayacağını sözlerine ekledi.

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Almanya'dan ABD seçimleri değerlendirmesi
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