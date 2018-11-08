Cemal Kaşıkçı’nın ailesine kan parası verecekler

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi dünya basınının gündemindeki yerini koruyor. Son olarak Katar merkezli Al Jazeera kanalı ismi gizli kalmak koşuluyla bilgiler veren Türk yetkililere dayanarak geniş bir haber yayımladı. Habere göre Kaşıkçı cinayet
i ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gelen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'e tüm deliller gösterildi. Haberde Türk güvenlik yetkilisinin, "Deliller operasyonun Suudi liderliğinin en üst düzeyin emirleriyle gerçekleştirildiğini kanıtlıyor" sözlerine de yer verildi.
Haberde ayrıca Suudi Arabistan yönetiminin Kaşıkçı'nın ailesine kan parası ödeyeceklerine dair Ankara'yı bilgilendirdiği belirtildi. Bir Türk yetkiliye göre, Suudi kraliyeti, Suudi gazetecinin oğulları ve Türk nişanlısı Hatice Cengiz'e şeriata göre kan parası ödeyeceğini bildirdi.
Suudi Kralı Selman ve Veliaht Prens
i Muhammed bin Selman (MbS) tarafından ağırlandıktan sonra ülkeden çıkış izni alan Salah ve Abdullah bin Kaşıkçı, CNN'ye verdikleri mülakatta, Suudi yetkililere babalarının ölüsünü teslim etme çağrısı yapmıştı. Bu arada, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın eski sistem analisti Edward Snowden, "Gerçek şu ki Suudiler, İsrailli şirket tarafından yazılan bir program sayesinde onun (Cemal Kaşıkçı) bir kaç arkadaşını takibe aldı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump da Kaşıkçı cinayeti konusunda gelecek hafta Kongre ile görüşeceğini, konuya ilişkin Türkiye ve Suudi Arabistan'la yakın çalıştığını belirterek, "Bu konuda güçlü bir fikir oluşturuyorum" dedi. İMAJ YENİLEME TURU
Suudi
Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in 2015'te tahta çıktığından bu yana ilk kez ülke içinde tura çıktı. Yanına oğlu Veliaht Prens Selman'ı da alan Kral'ın ilk durağı muhafazakarların merkezi olan Kassim vilayeti oldu. Uluslararası ajansların gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle küresel bir baskı altında kalan Kral Abdulaziz'in gittiği yerlerde daha önce tutuklanan prensler için de kişi başı 267 bin dolarlık tazminat açıklayacağı kaydedildi. Kral'ın ayrıca 4.27 milyar dolarlık altyapı müjdeleri de vereceği belirtildi.