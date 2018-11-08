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ı 5 bakanı başvurularından seçti

'ta Abdulmehdi'nin mecliste güvenoyu alarak göreve başlayan 14 bakanından 5'inin üzerinden adaylık başvurusu yapan kişiler olduğu açıklandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.11.2018 18:47
Irak Başbakanı 5 bakanı internet başvurularından seçti

ı Adil Abdulmehdi'nin basın ofisinden yapılan yazılı aç��klamada, "Meclis onayından geçen kabinedeki 14 bakandan 5'i üzerinden yaptıkları adaylık başvuruları incelenerek seçilmiştir." denildi.

Açıklamada, söz konusu 5 bakanın kimler olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Irak'ta geçen mayıs ayında yapılan genel ler sonrası hükümeti kurmakla görevlendirilen Abdulmehdi, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, yeni hükümette bakan olarak görev almak isteyenler için internet üzerinden adaylık yolunun açıldığını duyurmuştu. Bu karara son seçimin galibi Mukteda es-Sadr destek verirken, ülkedeki entelektüeller ise tepki göstermişti.

Abdulmehdi'nin 22 kişilik kabinesinin 14'ü, 25 Ekim'de meclisten güvenoyu alarak göreve başladı.

Başbakan Abdulmehdi'nin 14 bakanlı kabinesine, "bağımsız ve teknokrat" adaylardan oluşmadığı eleştirisi yöneltiliyor.

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Irak Başbakanı 5 bakanı internet başvurularından seçti
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