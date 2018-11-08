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Putin’den Netanyahu’ya veto

Giriş Tarihi: 8.11.2018
Putin’den Netanyahu’ya veto
İtilaf devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla, 1. Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'teki anma törenlerine katılması beklenen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Devlet Başkanı 'in yapacağı görüşmenin iptal olduğu bildirildi. 11 Kasım'da yapılması planlanan ancak iptal edilen Netanyahu-Putin görüşmesi, iki lider arasıdında Rus askeri uçağının Suriye'de düşürülmesinden sonra yapılacak ilk görüşme olacaktı. Rusya uçağın düşürülmesinin ardından Esad rejimine, S-300 hava savunma sistemleri vermişti.
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Putin’den Netanyahu’ya veto
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