Trump "muhteşem başarı" dedi... Gerçekten öyle mi? İşte ABD kongre seçimi sonuçları...

ABD Kongresi ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti Senatodaki çoğunluğunu korurken, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Demokratlar sağladı.

ABD'deki ara seçimlerin sonuçları ne anlama geliyor?

ABD'de seçmenler, Kongrenin üst kanadı Senatodaki 35 sandalye ile alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti.

DEMOKRATLAR 8 YIL ARADAN SONRA TEMSİLCİLER MECLİSİNDEKİ ÜSTÜNLÜĞÜ ALDI!

Ülkenin bazı eyaletlerinde hala oy sayım işlemleri devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar 8 yıl aranın ardından Temsilciler Meclisindeki üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

Amerikan AP haber ajansının derlediği son verilere göre, Senatoda 51 sandalyeye ulaşan Cumhuriyetçiler, buradaki üstünlüklerini sürdürmeyi garantilemiş oldu. Halen devam eden sayım sonucunda Cumhuriyetçilerin 1 veya 2 sandalye daha kazanabileceği öngörülüyor.

Öte yandan Demokratlar, Temsilciler Meclisinde 210 sandalyeye ulaşırken, Cumhuriyetçiler 191 sandalyede kaldı. 435 sandalyeli meclisteki kalan sandalyeler için oy sayım işlemi sürüyor.

DEMOKRATLAR 24 YENİ VEKİLLİK KAZANMIŞ OLDU

Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlamak için 218 sandalyeye ulaşmak gerekiyor. Demokratların kazanmasının kesin gözüyle bakıldığı eyaletler ve Cumhuriyetçilerin elinden aldığı sandalyelerin de eklenmesiyle bu partinin zafer kazandığı belirtiliyor. Temsilciler Meclisindeki üstünlüğü Cumhuriyetçilerden alabilmek için seçimlerde en az 23 yeni sandalyeyi kazanması gereken Demokratlar, şu anki sonuçlara göre 24 yeni vekillik kazanmış oldu.

Halen sayımı devam eden sonuçlar üzerinden yapılan tahminlere göre Temsilciler Meclisinde Demokratlar 228 vekile ulaşabilir. Mevcut durumda Temsilciler Meclisinde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat Temsilci görev yaparken, 5 koltuk ise bazı nedenlerle boş bulunuyordu.

"MUAZZAM BAŞARI!"

ABD Başkanı Donald Trump, Kongreyi yeniden şekillendirecek ara seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede "Muazzam bir başarı." ifadesini kullandı. Trump, Kongre seçimleri hakkında sosyal medyada Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

UZMANLAR 2020'DE TRUMP'IN İŞİNİN ZOR OLACAĞINI SÖYLÜYOR

Uzmanlar, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında bölünmüş Kongre nedeniyle 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreçte ABD Başkanı Donald Trump'ın işinin zorlaşacağı görüşünde birleşiyor.

EN FAZLA MÜSLÜMAN ADAY

2000'den bu yana en fazla Müslüman'ın aday olduğu seçimlere Michigan ve Minnesota eyaletlerinden katılan Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Somali asıllı Ilhan Omar, yarışı kazanarak "Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın üyeler" oldu.

Öte yandan seçimlerde yarışan eşi Türk asıllı Lauren Arikan da Maryland eyaletinin meclisine girmeye hak kazandı.

229 YIL SONRA İLK DEFA!

ABD'de Kongre ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Demokratlar elde ederken Cumhuriyetçiler Senato'daki üstünlüğü korudu. Seçimde Kansas ve New Mexico eyaletlerinde ise bir ilk gerçekleşti, 229 yıllık meclis tarihinde ilk defa Kızılderili kadınlar meclise girebildi. Kansas 3'üncü Bölgede sandalyeyi kazanan Demokrat aday Sharice Davids, ABD tarihinde Kongre'ye seçilen ilk Kızılderili kadın oldu. Kısa süre sonra da New Mexico birinci bölgede seçimi kazanan Demokrat Partili Debra Haaland, seçimi kazanan ikinci Kızılderili kadın oldu.