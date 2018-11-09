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Balkanlar ve 'da göürüşülecek

, Rusya Dışişleri Bakanlığı ile gerçekleştireceği Balkanlar ve konulu siyasi istişareler programının 'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.11.2018 09:10
Balkanlar ve AB Ankara'da göürüşülecek

, ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları arasındaki Balkanlar ve konulu siyasi istişareler 'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

BALKANLAR VE AB KONUSUNDA SON GELİŞMELER ELE ALINACAK!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları arasındaki Balkanlar ve AB konulu siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksander Gruşko eşbaşkanlığında 9 Kasım tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. İstişarelerde, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Balkanlar ve AB çerçevesindeki son gelişmeler ele alınacak ve görüş alışverişinde bulunulacak.

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Balkanlar ve AB Ankara'da göürüşülecek
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