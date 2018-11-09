Balkanlar ve AB Ankara'da göürüşülecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları arasındaki Balkanlar ve AB konulu siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

BALKANLAR VE AB KONUSUNDA SON GELİŞMELER ELE ALINACAK!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları arasındaki Balkanlar ve AB konulu siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksander Gruşko eşbaşkanlığında 9 Kasım tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. İstişarelerde, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Balkanlar ve AB çerçevesindeki son gelişmeler ele alınacak ve görüş alışverişinde bulunulacak.