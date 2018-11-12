BM'den Yemen'de 'kıtlık riski' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada, iç savaşın devam ettiği Yemen'deki insani krize dikkati çekti.

Genel Sekreter Guterres, ''Yemen'deki kıtlık riski çok ciddi'' uyarısı yaparak, savaşa son verilmesi ve gerçek bir siyasi diyalog başlatılması gerektiğini söyledi.

BM'ye göre, dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya.

"GAZZE'DE GERGİNLİĞİN ARTMASI SAVAŞA NEDEN OLUR"

İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları ile artan gerginliğe de dikkati çeken Guterres, gerginliğin tırmanmasının''yeni bir savaşa'' neden olabileceği uyarısında bulundu.

Guterres, ''olağanüstü bir trajedi'' yaşanmaması için gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

AB'DEN YEMEN UYARISI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıların Hudeyde'deki sivil altyapıyı da hedef aldığı ve böylelikle uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiği belirtildi.

Hudeyde'ye erişimin engellenmesinin daha fazla Yemenliyi kıtlık sınırına iteceği uyarısı yapılan açıklamada, halihazırda Yemen'de 22 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu, 14 milyon kişinin de kıtlığın eşiğinde yaşadığı anımsatılarak, çatışmadan en fazla sivillerin etkilendiği vurgulandı.

Çatışmaya taraf grupların, Yemenlilere insani yardım ulaştırılmasını sağlaması gerektiği belirtilen açıklamada, AB'nin, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen müzakereleri desteklediği de kaydedildi.