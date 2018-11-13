Irak’ta silahlı saldırı: 9 ölü

Irak'ın Anbar vilayetine bağlı Kurma ilçesinde, gece geç saatlerde gerçekleştirilen silahlı saldırıda aralarında Haşdi Aşairi güçlerine mensup bir subay olmak üzere 9 kişi öldü. Kurma Kaymakamı Ahmet Muhlif yaptığı açıklamada, askeri üniformalı silahlı kişilerin ilçenin batısında yer alan El-Zabitiye bölgesinde Haşdi Aşair güçlerine mensup bir subayın evine silahlı saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Saldırı sonucu subayın da aralarında bulunduğu 9 kişinin öldürüldüğünü kaydeden ilçe kaymakamı, silahlı kişilerin kayıplara karıştığını belirterek olayla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi.

Saldırıyı kimse üstlenmese de Iraklı yetkililer bu gibi saldırıların arkasında Haziran 2014'te Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu söylüyorlar.

Terör örgütünün geçen yıl ülkeden tamamen çıkarılmasına rağmen özellikle Sünni nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde terör ve şiddet olayları devam ediyor.