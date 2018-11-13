Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kadın gibi girdiler helikopterle kaçtılar

Kadın gibi girdiler helikopterle kaçtılar

ajanlarının ’deki üst düzey Filistinli isimlere yönelik suikast girişimi ile sonrasında düzenlenen saldırılarda şehit sayısı 10’a yükseldi

Giriş Tarihi: 13.11.2018
Kadın gibi girdiler helikopterle kaçtılar
İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus bölgesine gönderdiği özel kuvvetler timlerinin başarısız operasyonu ve bu ekipleri kurtarmak için gerçekleştirdiği hava saldırılarının detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Filistinli kaynaklar önceki akşam Gazze Şeridi'ne giren ajanların kadın kıyafeti giydiğini aktardı. Sınırdan üç kilometre içeri girdikten sonra deşifre olan ajanlara müdahale için İzzeddin Kassam Tugayı'ndan bir ekip olay yerine gidince çatışma yaşandı. Ajanların kaçma çabaları sürerken İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları Gazze'yi bombalamaya başladı. Aralarında İzzeddin Kassam Tugayı komutanlarından Nur Bereke ve yardımcısının da bulunduğu 7 Filistinli şehit oldu. Çatışmada bir İsrail askeri de öldü. Karışıklıktan yararlanan bir helikopter de İsrail timini tahliye etti. İsrail güçleri operasyonda kullandıkları 3 aracı da hava saldırısıyla imha etti. Saldırılarda tarım arazisi, oyun parkı, 6 bina ve Kassam Tugayları'na ait bir mevzi hedef oldu. Şehitler dün binlerce kişinin 'intikam' sloganlarıyla defnedildi.

DÜN 3 ŞEHİT DAHA
İsrail'in dün akşam Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 70 hedefe düzenlediği hava saldırılarında da 3 Filistinli şehit oldu, 9'u yaralandı. Savaş uçakları, El Aksa kanalının Gazze'deki merkezine 10 füze attı. Bina tamamen yıkıldı. Kısa süreliğine kesilen televizyon yayını, başka bir merkezden yapılmaya devam etti. Gazze'den de İsrail'e 300'e yakın roket atıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadın gibi girdiler helikopterle kaçtılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN