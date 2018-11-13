Kadın gibi girdiler helikopterle kaçtılar

BUGÜN NELER OLDU

İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus bölgesine gönderdiği özel kuvvetler timlerinin başarısız operasyonu ve bu ekipleri kurtarmak için gerçekleştirdiği hava saldırılarının detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Filistinli kaynaklar önceki akşam Gazze Şeridi'ne giren ajanların kadın kıyafeti giydiğini aktardı. Sınırdan üç kilometre içeri girdikten sonra deşifre olan ajanlara müdahale için İzzeddin Kassam Tugayı'ndan bir ekip olay yerine gidince çatışma yaşandı. Ajanların kaçma çabaları sürerken İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları Gazze'yi bombalamaya başladı. Aralarında İzzeddin Kassam Tugayı komutanlarından Nur Bereke ve yardımcısının da bulunduğu 7 Filistinli şehit oldu. Çatışmada bir İsrail askeri de öldü. Karışıklıktan yararlanan bir helikopter de İsrail timini tahliye etti. İsrail güçleri operasyonda kullandıkları 3 aracı da hava saldırısıyla imha etti. Saldırılarda tarım arazisi, oyun parkı, 6 bina ve Kassam Tugayları'na ait bir mevzi hedef oldu. Şehitler dün binlerce kişinin 'intikam' sloganlarıyla defnedildi.İsrail'in dün akşam Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 70 hedefe düzenlediği hava saldırılarında da 3 Filistinli şehit oldu, 9'u yaralandı. Savaş uçakları, El Aksa kanalının Gazze'deki merkezine 10 füze attı. Bina tamamen yıkıldı. Kısa süreliğine kesilen televizyon yayını, başka bir merkezden yapılmaya devam etti. Gazze'den de İsrail'e 300'e yakın roket atıldı.