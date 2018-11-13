Müslüman mezarlığına gamalı haç çizdiler

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Northeim kasabasındaki bir mezarlıkta Müslümanların mezar taşlarına gamalı haç çizildi. Müslümanlara ayrılan bölümdeki bir anıt taşa ve 12 mezar taşına kırmızı spreyle gamalı haç çizilerek yapılan saldırıda, ayrıca ırkçı sloganlar yazıldı. Olayı iki ziyaretçinin fark ettiğini belirten polis, faili ya da failleri bilinmeyen saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Polis, çevre sakinlerinden yardım isteyerek görgü tanığı olabilecek kişilerin kendilerine başvurmasını istedi.