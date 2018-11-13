Rusya BM’nin Suriye Özel Temsilcisi’ni Moskova’ya çağırdı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Devlet Başkanı'nın Orta Doğu Temsilcisi Mihail Bogdanov, Rusya'nın yakın zamanda, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın yerine göreve gelecek olan Geir O. Pedersen'i Moskova'ya davet ettiğini duyurdu.

Bogdanov, Rusya'nın iki taraf arasındaki iletişim sürecinin çok hızlı geçeceğini umduğunu söyledi ve ekledi:

"Pedersen'i Moskova'ya davet ettik. Fakat burada konu Staffan de Mistura'nın görevi ne zaman teslim edeceğine bağlı. Şu anda bunun Aralık ayında olabileceği konuşuluyor. Pedersen, yönetimi Aralık sonunda ele alabilir."

MOSKOVA'YA NE KAAR ERKEN GELİRSE BİZİM ADIMLARIMIZI O KADAR HIZLI ÖĞRENİR

Bogdanov, Pedersen'in Rusya'ya ziyaretinin BM Özel Temsilcisi görevine gelmesiyle ilgisi olmadığını belirtti ve açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda bile gelebilir; Moskova'ya ne kadar erken gelirse, bizim adımlarımızı öğrenerek işlere o kadar çabuk hakim olur ve bize de yararlı olur.

"Gündemde sabırsızlıkla bekleyen birçok konu var. Tüm bunlar büyük önem taşıyor. Bunlar insani konular, anayasa komisyonunun oluşturulması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve tabi ki Astana formatındaki çalışmaları kapsıyor.

"Astana'da Suriye krizinin taraflarının yanı sıra Rusya, Türkiye ve İran'dan oluşan üç garantör ülke ve BM ile Ürdün olmak üzere iki gözlemci var. Biz bu formatın geçerli olmasını istiyoruz, çünkü verimliliğini kanıtladı."