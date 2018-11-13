Sadık kalacak kocaya maaş bağlayacak

İngiltere'nin en genç milyoneri
23 yaşındaki
Jane Park, milyoner
olduktan sonra
yaşadığı ilişkilerde
mutsuz olduğunu,
bu yüzden gerçekten
kendisini sevecek
adama yıllık 60
bin pound ödeme
yapacağını duyurdu.
Daily Mirror
gazetesine konuşan
genç milyonerin bir
yakını, milyonerin
kendisi ile ilişki
yaşayan adamların
kendisini mi yoksa
bankadaki parasını
mı sevdiklerinden
emin olamadığını
bu yüzden
ilişkilerinin hemen
bittiğini ve yalnız
yaşamak zorunda
kaldığını bu
yüzden kendisine
sadık kalacak doğru
adama yıllık 60 bin
pound vereceğini
söyledi.
17 yaşındayken piyangodan bir milyon pound kazanan Jane, birlikte olduğu televizyon yıldızı Sam Callahan'ın kendisini aldatması üzerine ayrılmıştı. Jane, bir internet sayfası aracılığı ile kendisine talip olan kişilerle görüşüp kiminle evleneceğine karar verecek.