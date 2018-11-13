Sadık kalacak kocaya maaş bağlayacak

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'nin en genç milyoneri23 yaşındakiJane Park, milyonerolduktan sonrayaşadığı ilişkilerdemutsuz olduğunu,bu yüzden gerçektenkendisini sevecekadama yıllık 60bin pound ödemeyapacağını duyurdu.Daily Mirrorgazetesine konuşangenç milyonerin biryakını, milyonerinkendisi ile ilişkiyaşayan adamlarınkendisini mi yoksabankadaki parasınımı sevdiklerindenemin olamadığınıbu yüzdenilişkilerinin hemenbittiğini ve yalnızyaşamak zorundakaldığını buyüzden kendisinesadık kalacak doğruadama yıllık 60 binpound vereceğinisöyledi.17 yaşındayken piyangodan bir milyon pound kazanan Jane, birlikte olduğu televizyon yıldızı Sam Callahan'ın kendisini aldatması üzerine ayrılmıştı. Jane, bir internet sayfası aracılığı ile kendisine talip olan kişilerle görüşüp kiminle evleneceğine karar verecek.