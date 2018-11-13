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Sadık kalacak kocaya maaş bağlayacak

Giriş Tarihi: 13.11.2018
Sadık kalacak kocaya maaş bağlayacak
İngiltere'nin en genç milyoneri 23 yaşındaki Jane Park, milyoner olduktan sonra yaşadığı ilişkilerde mutsuz olduğunu, bu yüzden gerçekten kendisini sevecek adama yıllık 60 bin pound ödeme yapacağını duyurdu. Daily Mirror gazetesine konuşan genç milyonerin bir yakını, milyonerin kendisi ile ilişki yaşayan adamların kendisini mi yoksa bankadaki parasını mı sevdiklerinden emin olamadığını bu yüzden ilişkilerinin hemen bittiğini ve yalnız yaşamak zorunda kaldığını bu yüzden kendisine sadık kalacak doğru adama yıllık 60 bin pound vereceğini söyledi.
17 yaşındayken piyangodan bir milyon pound kazanan Jane, birlikte olduğu televizyon yıldızı Sam Callahan'ın kendisini aldatması üzerine ayrılmıştı. Jane, bir internet sayfası aracılığı ile kendisine talip olan kişilerle görüşüp kiminle evleneceğine karar verecek.
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Sadık kalacak kocaya maaş bağlayacak
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